Depla over veiligheid: 'Maak van road blocks niet de standaard'

Hartje Breda Zjoe Zjoe zegt adieu

7 september BREDA - Na 22 jaar is het mooi geweest. Carla van der Kooij gaat stoppen met kinderwinkel Zjoe Zjoe aan de Ginnekenweg die ze samen met haar dochter Rinke Smit runt. Zjoe Zjoe says Bye Bye staat op de etalageruit. En op de website: ‘Aan elk sprookje komt een einde’. Maar het is niet zo dat dit sprookje wreed uiteenspat. “Het is mijn eigen beslissing. Ik ben 67 jaar en nu nog gezond, dus vind ik dit een goed moment.”