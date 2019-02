Depla over sfeerbeheer in binnenstad: ‘Ik ben zeer tevreden’

Omwonenden van vrouw (49) uit Breda zijn herrie in late uurtjes kotsbeu en lichten politie in

23 februari BREDA - Op je trompet blazen. Het is een zaligmakend idee, maar niet als je dat diep in de nacht in een flatwoning doet. Een verwarde vrouw in Breda was daar zaterdagnacht verantwoordelijk voor. De ochtend daarna lichtte de politie de 49-jarige vrouw van haar bed.