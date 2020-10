Depla over schietincident in wijk Hoge Vucht: ‘Vreselijk voor de bewoners’

BREDA - ,,Vreselijk. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich hier zorgen over maken”, reageert burgemeester Paul Depla van Breda op het schietincident in de Bruno Renardstraat in de wijk Hoge Vucht, waarbij zondagavond drie keer geschoten is op een woning.

Er vielen bij het schietgeweld geen gewonden. De vraag is of het pand nu dicht gaat, zoals bij vorige incidenten in de stad soms ook gebeurde, Depla: ,,Dat zal moeten blijken.” Het gaat om een paar afwegingen, zegt hij: is het pand een gevaar voor de omgeving, is er risico op herhaling van het incident, welke rol speelt het slachtoffer en welke andere maatregelen zijn mogelijk?

Inzet in wijk opgetild

Depla waakt er voor om een niet goed afgewogen besluit te nemen als het gaat om het vergrendelen van een woning. De gevolgen voor de bewoners kunnen groot zijn en in het verleden is het op slot gooien van een pand aleens juridisch aangevochten.

De burgemeester benadrukt dat de gemeente en politie de Hoge Vucht in het vizier hebben en bovenop de criminaliteit zitten. De inzet van wijkagenten en gemeentelijke handhavers in de wijk is recent fors opgetild na de aftrap van een campagne voor Meld Misdaad Anoniem, zegt hij. Dat heeft volgens Depla al geleid tot diverse drugsvondsten en een aanhouding van een drugsdealer.

Drugsvondsten

Zo zijn een paar dagen terug nog pakketjes met hennep of hasj aangetroffen op het water in wijk Wisselaar en zijn drugsvondsten gedaan in garageboxen. ,,We reageren echt op signalen, om de criminaliteit te stoppen. In de afgelopen anderhalve maand hebben we diverse successen geboekt, we hebben behoorlijk wat acties ondernomen. We laten zien dat melden zin heeft. Maar het kan de mensen in deze straat natuurlijk niet snel genoeg gaan. Dat begrijp ik.”

Ook in de omgeving van de Haagdijk en Haagweg en in de wijk Fellenoord/Schorsmolen is de inzet van politie en handhavers verhoogd, in de strijd tegen de criminaliteit. Dit in samenwerking met onder meer ook het jongerenwerk.

Kijk hier naar onze meest bekeken video’s: