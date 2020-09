Depla over ‘nee’ tegen telers wietproef: ‘Moet er beetje om lachen’

VVD Breda als de dood dat het fout gaat met grote feesten zoals in Rijsbergen: ‘Veiligheid Bredanaars in gevaar’

11 september BREDA - De gemeente Breda moet alles op alles zetten om te voorkomen dat er grote feesten plaatsvinden in lokale zalencomplexen. Want wat er afgelopen zondag tijdens een trouwfeest in Rijsbergen is gebeurd, mag niet in Breda plaatsvinden.