Depla over drugsoverlast in park: 'Dat tolereren we niet'

BREDA - ,,Nu ingrijpen, zoals met deze politieactie vandaag, voorkomt problemen in de toekomst", aldus burgemeester Paul Depla over de actie in het Valkenberg vanmiddag. Vijftien mensen werden aangehouden , in een poging het park te verlossen van overlast van drugsdealers.

,,De laatste tijd zien we een toename van drugshandel en drugsoverlast in een klein deel van Park Valkenberg. Dat tolereren we niet, en zeker niet op deze prominente plek in de stad", stelt Depla in een verklaring bij de politie.

,,De komende tijd blijven we de situatie in het park nauwgezet volgen, treden we op waar het nodig is en zetten we in op goede zorg voor mensen die verslaafd zijn. Zo zorgen we ervoor dat Park Valkenberg een mooie en veilige plek blijft voor alle Bredanaars.”