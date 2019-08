Depla opgelucht over legale wietteelt: ‘Eindelijk niet langer afhankelijk van een illegale markt’

Vier jaar

De voorbereidingen nemen waarschijnlijk 1,5 jaar tijd in beslag. Volgens Depla is die periode belangrijk om de cannabis te laten voldoen aan de eisen van de consument: ,,Om het experiment tot een succes te maken, is het belangrijk dat de wiet concurreert met het huidige aanbod in de shops. Op prijs én kwaliteit. Als we dat niet doen, ontstaat er straathandel en overlast in wijken. Daarom pleit ik voor een zorgvuldige voorbereiding van het experiment met telers, coffeeshops en consumenten”, laat de burgemeester in een persbericht weten.