Depla na GGD-onderzoek: ‘Corona treft Prinsenbeek niet harder dan rest van Breda’

PRINSENBEEK - Prinsenbeek is eerder, maar niet harder getroffen door het coronavirus dan andere delen van de gemeente Breda. Dat zegt burgemeester Paul Depla in een brief aan inwoners en ondernemers van het dorp.

In Prinsenbeek leeft al langer het gevoel dat het dorp meer coronabesmettingen en -doden telt dan de rest van Breda. Burgemeester Depla liet eerder weten die gevoelens serieus te nemen en de GGD onderzoek te laten uitvoeren naar de precieze situatie.

‘De GGD heeft de situatie in Prinsenbeek vanaf de eerste gemelde patiënt tot eind maart geanalyseerd en vergeleken met het totaalbeeld van Breda’, schrijft Depla in een brief aan de Bekenaren. ‘Prinsenbeek was één van de eerste delen van Breda (en Nederland) waar coronabesmettingen zijn vastgesteld. Het is mogelijk dat het virus zich in Prinsenbeek al voor of tijdens carnaval lokaal heeft verspreid.’

Contactonderzoeken

‘Dat besmettingen in Prinsenbeek al in zo’n vroeg stadium aan het licht zijn gekomen, komt waarschijnlijk dankzij het voortvarende testbeleid van zorgmedewerkers door Amphia. Hierbij zijn meerdere personen uit Prinsenbeek positief getest op corona. Daarop voerde de GGD zogenoemde contactenonderzoeken uit, bedoeld om de verspreiding van het virus in beeld te brengen.’

‘Die contactenonderzoeken leidden vervolgens weer tot meer positieve testen in het dorp. Ter vergelijking: wanneer we op dezelfde manier hadden getest in andere wijken of dorpen, hadden we hoogstwaarschijnlijk op meer plaatsen een vergelijkbaar beeld kunnen zien.

Geen grotere verspreiding

‘Inmiddels is het aantal ziekenhuisopnames van inwoners uit Prinsenbeek gestabiliseerd. Dit betekent dat er op dit moment niet meer ziekenhuisopnames zijn van inwoners in Prinsenbeek vergeleken met inwoners van andere Bredase wijken of dorpen. Dit wijst erop dat in Prinsenbeek geen grotere verspreiding is van het coronavirus dan in andere delen van de stad.’