Depla laaiend: scholierengala en Graanbeurs snappen niet dat dit gigantisch mis had kunnen gaan

BREDA – Burgemeester Paul Depla is laaiend op de organisatie van het uit de hand gelopen scholierengala, maandag in De Graanbeurs. Ze is blijkbaar niet doordrongen van de enorme risico’s die honderden jongeren hebben gelopen, aldus Depla.

In een verklaring, vanochtend op de Facebookpagina van de Stichting Scholieren Gala Breda (SGB), bieden de SGB en De Graanbeurs weliswaar excuses aan, maar leggen ze volgens Depla vooral de schuld bij anderen. “Dit had zo gigantisch mis kunnen lopen. Wat als er niet was ingegrepen en het was fout gelopen? Wat hadden we dan tegen al die ouders moeten vertellen?”

Omdat vrijwel alle scholieren tegelijkertijd naar binnen wilden, ging het mis en raakten sommige feestgangers in de verdrukking. Twee leerlingen raakten in het gedrang onwel. Tientallen agenten werden ingezet om de ontruiming van De Graanbeurs in goede banen te leiden toen burgemeester Depla rond 23.00 uur besloot het feest te stoppen.

Grote toeloop

De SGB en De Graanbeurs bieden in hun verklaring excuses aan voor het feit dat de horecagelegenheid aan de Reigerstraat ‘niet was ingesteld’ op de grote toeloop van feestgangers tijdens het traditionele scholierengala. “Wij vinden het ontzettend ellendig en balen er enorm van dat de burgemeester maandagavond het SGB Gala heeft afgeblazen. Jonge enthousiaste feestgangers is hierdoor een mooie avond ontzegd.”

Quote Wat als er niet was ingegrepen en het was fout gelopen? Wat hadden we dan tegen al die ouders moeten vertellen Paul Depla , Burgemeester Breda

Depla: “Ik heb de bestuurlijke rapportage over de avond gelezen en dan schrik je je kapot. De organisatie is er niet van doordrongen dat er enorme risico’s zijn geweest, in welke onveiligheid kinderen zich hebben begeven. Ze zijn niet bewust geweest van hun verantwoordelijkheid om een veilig feest te organiseren.

Volgens Depla moet zowel SGB als De Graanbeurs de schuld bij zichzelf zoeken. “Ze doen nu net als de burgemeester schuld is aan het feit dat kinderen een geweldige ervaring is ontnomen. Het lijkt er nu op als zij een geweldig feest hebben georganiseerd en anderen de schuldigen zijn. Dat kan niet waar zijn. En dan ook nog in hun verklaring de politie durven aan te spreken. Het is juist de politie geweest die erger heeft voorkomen.”

Verklaringen

In hun verklaring zeggen de SGB en De Graanbeurs dat er een verzoek bij de gemeente ligt voor een gesprek met Depla: “Wij wachten het gesprek af en zodra er duidelijkheid is over een mogelijke oplossing, dan melden wij ons weer. In de tussentijd kunnen wij niets anders van jullie vragen dan geduld te hebben.”