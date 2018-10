Depla: 'Incident café Janssen onacceptabel. Maar hulde voor optreden uitbater'

BREDA - Het incident in de nacht van vrijdag op zaterdag in café Janssen is onacceptabel. Dat vindt burgemeester Paul Depla van Breda. ,,Dit is geen uit de hand gelopen pubergrap, maar een zeer ernstig incident. Wie hier voor verantwoordelijk is kan passende maatregelen verwachten."

Wat er precies in café Janssen is gebeurd, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Ergens voor 03.00 uur werden mensen onwel. Waarschijnlijk als gevolg van een gas.

Café-uitbater

Depla: ,,De camerabeelden zijn inmiddels bekeken. Duidelijk is dat de uitbater van café Janssen uiterst adequaat heeft gehandeld. Door zijn snelle en goede optreden is voorkomen dat er binnen in het café paniek is ontstaan. Heel belangrijk. Want doordat dat niet is gebeurd, zijn er geen mensen verdrukt en op die manier gewond geraakt."

Hulde dus voor de goed voorbereide en snel optredende café-uitbater. Geen goed woord voor wie de daad op zijn geweten heeft. ,Depla: ,Er zijn slachtoffers in het ziekenhuis beland. Dat is onacceptabel." De dader en daders kunnen, zodra ze in beeld zijn, passende maatregelen verwachten. Depla: ,,Zij zullen in elk geval voorlopig niet welkom zijn in het Bredase uitgaansgebied."

Fouilleren

De burgemeester is niet van plan aanvullende maatregelen te treffen. ,,Dit is nooit eerder gebeurd, ik zie het als een incident. Het is geen aanleiding om nou meteen draconische maatregelen te nemen als bijvoorbeeld het fouilleren van alle horeca-bezoekers."

Zoiets wordt pas geaccepteerd door het publiek, als er vaker sprake is van dergelijke voorvallen. ,,Als iedereen zijn tas moet openen en moet worden gefouilleerd voor hij of zij een horecagelegenheid kan bezoeken, wordt een negatieve sfeer gecreëerd rond een gezellige avond uit. Dat willen we niet in Breda. We moeten ons door één incident niet gek laten maken."