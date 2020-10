Depla in Facebook-sessie over corona: ‘We moeten de spirit weer pakken’

BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda doet een dringend beroep op de bevolking om de maatregelen tegen corona na te leven. ,,Stop met discussie, we kunnen er talkshows mee vullen. Maar we bereiken er niets mee”, zei hij woensdagavond in een live sessie ‘Samen tegen corona’ op Facebook over het advies een mondkapje te dragen.

Met name de discussie over die mondkapjes moet volgens Depla maar eens afgelopen zijn. ,,Ga doen”, riep Depla op. ,,Volg de adviezen van het kabinet en ga niet op de stoel van de viruloog zitten. We kunnen er van alles van vinden, maar discussie houdt het virus niet tegen.”

Pretparken

Samen met wethouder Boaz Adank (VVD, economie) beantwoordde de burgemeester vragen over het coronavirus. Waarom bijvoorbeeld pretparken wel open zijn, waarom Den Haag de kermis wel laat doorgaan. Depla over het afblazen van de najaarskermis: ,,Helaas, helaas, helaas. Ik ben het met iedereen eens, kijken wat wel kan. Maar op een druk moment zijn er 3200 mensen bijeen op het Chasséveld. De risico op verspreiding van het virus is groot.”

Niet uit te leggen

In overleg met de directeur Publieke Gezondheid en met de GGD is besloten de kermis niet door te laten gaan. ,,We moeten dit niet willen. We kunnen het ook niet uitleggen naar anderen toe die een feestje willen organiseren, of bijvoorbeeld het Avondje Nac.” Ook in Roosendaal en Tilburg zijn, zei hij, de kermissen geschrapt.

Quote We moeten er voor zorgen dat we het virus terug in het hok krijgen. Burgemeester Paul Depla, Breda

Depla: ,,Het is een enorm lastige tijd, we hebben een hobbel genomen. Het virus kwam na de zomer terug. Dat is zwaar, dat merk je aan iedereen. De horeca, collega’s die we missen, ouders die niet naar een sportwedstrijd kunnen. Corona is stevig teruggekomen. We moeten er voor zorgen dat we het virus terug in het hok krijgen. We moeten de spirit weer pakken. Wat kunnen we zelf doen, hoe kunnen we anderen steunen? Met elkaar veerkracht tonen. Samen kunnen we het.”

Bittere pil

In de Randstad gaat het aantal besmettingen hard, maar ook in Breda is de situatie volgens Depla zorgelijk. Zo werden er afgelopen maandag 98 mensen in Breda positief getest, op die dag vielen ook twee sterfgevallen te betreuren. Intussen is sprake van afschalen van zorg.

Adank sprak van een ‘bittere pil’ voor de horeca: ,,Gelukkig zien we de horecaondernemers zich goed aan de regels houden.” Met steunpakketten, landelijk en lokaal, wordt volgens Adank alles gedaan om ondernemers te helpen.

Kerst en Oud en Nieuw

Maar het lijkt onvermijdelijk dat zaken omvallen, leegstand is iets waar volgens Adank naar gekeken moet worden. Depla benadrukte dat illegale feesten worden aangepakt. ,,Daar maken we afspraken over met politie. Als we mensen aantreffen treden we op en gaan we over tot bekeuren. Regels worden bewust aan de laars gelapt, dat kan niet. Organisatoren presenteren we de rekening.”

Over kerst en Oud en Nieuw: ,,Hopelijk zijn we we dan een stuk verder. Maar dat is niet zeker. Kerst is bij uitstek een groot familiefeest.” De maatregel van maximaal drie gasten thuis hakt er dan behoorlijk in. Adank denkt aan alternatieven als het faciliteren van kerstdiners, bezorgen van cadeaus tot online-activiteiten.

Geen vuurwerkshow

Met Oud en Nieuw komt er in ieder geval geen grote vuurwerkshow, zoals Tilburg die ook al heeft gecanceld. Depla: ,,Het is verstandig om dat niet te doen. Het gaat om een veilige jaarwisseling, daar moeten we goed over nadenken, met de omliggende gemeenten, met de politie en de GGD.”

Over carnaval: ,,Het is nog ver weg. We zitten nu in de achtste maand van het virus. Je ziet het snel op en neer gaan. Maar een volle hossende Grote Markt zie ik niet gebeuren.” Misschien zijn volgens hem wel kleinere activiteiten mogelijk. De sneltesten die in het Amphia deze week zijn gepresenteerd kunnen er in het gunstige geval bij helpen het feest toch nog enigszins overeind te houden.

Volgende week verwacht Depla meer duidelijkheid, of het de goede kant op gaat: of versoepelen of teugels strakker aantrekken.