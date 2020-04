Depla en Adank boos op grote winkelketens: ‘Huur weigeren vanwege corona is asociaal’

De Bredase bestuurders lieten dat weten tijdens een speciale vraag en antwoordsessie op Facebook voor ondernemers in Breda. Het was een reactie op de blijkbaar wat moeizame gesprekken die er in Breda worden gevoerd met onder meer brouwers, vastgoedeigenaren en horeca-ondernemers over de vraag hoe de corona-problemen het beste kunnen worden verdeeld. ,,Het is een complexe discussie’’, zei Adank, wijzend op de diverse belangen. Toch verwacht hij dat er de komende weken afspraken worden gemaakt.