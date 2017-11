Depla: 'Beveiligde bunker noodzakelijk om zware criminelen snel te berechten'

BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda zoekt samen met de rechtbank Zeeland-West-Brabant naar mogelijkheden toch een extra beveiligde bunker in te richten in het nieuwe rechtbankgebouw. Extra capaciteit is volgens Depla hard nodig om de werkachterstand in dossiers rond zware criminaliteit weg te werken .

De provincie Noord-Brabant, zo bleek vorige week na een debat in Provinciale Staten, zal geen lobby ontketenen richting Den Haag om de 'bunker' in Breda voor mekaar te krijgen. De VVD drong daar op aan, om processen tegen de georganiseerde (drugs)criminaliteit dicht bij huis te kunnen houden. Maar de liberalen kregen uiteindelijk onvoldoende steun. De PVV sprak van symboolpolitiek, de SP vroeg zich af of er wel behoefte bestaat aan nog een bunkerrechtbank, naast die in Amsterdam, Rotterdam en op Schiphol. Hoewel gedeputeerde Erik van Merriënboer (PvdA) er wel positief tegenover stond.

Sneller rechtszaken oppakken

Depla laat via een woordvoerder weten: ,,Het is voor ons belangrijk dat de rechtszaken van de georganiseerde criminaliteit sneller kunnen worden opgepakt. Extra capaciteit is enorm belangrijk want wachttijden voor dit soort rechtszaken moeten zo kort mogelijk zijn. Als Breda daar een bijdrage aan kan leveren, dan zijn we daartoe zeker bereid. Dat verkennen we op dit moment dan ook samen met de rechtbank. We onderzoeken wat er mogelijk is, onder andere in onze openbare ruimte, om aan dit verzoek tegemoet te komen.'' De werkachterstand bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant is zorgelijk, zeker met oog op de strijd tegen de zware criminaliteit, reageerden eerder de Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP).

Extra personeel

De twee Kamerleden hebben minister Sander Dekker van Rechtsbescherming vragen gesteld naar aanleiding van het nieuws in deze krant over de werkachterstanden en vertragingen bij de behandeling van hoger beroepen. Kuiken eerder: ,,Het is zorgelijk. Ik ben zelf pas bij de rechtbank in Breda op bezoek geweest. Daar hoorde ik dat ze heel goed extra personeel en middelen kunnen gebruiken." De rechtbank heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk laten weten dat de werkdruk erg hoog is, vooral door intensieve aanpak van de zware criminaliteit. President van de rechtbank Marieke Koek wil meer rechters en deskundigheid bundelen in een ondermijningskamer, die zich volledig richt op het groeiend aantal ingewikkelde strafzaken over georganiseerde (drugs)criminaliteit. Burgemeester Depla pleit al jaren, samen met andere burgemeesters in Brabant, voor hardere aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Het kabinet maakt eenmalig 100 miljoen euro vrij voor een ondermijningsfonds.