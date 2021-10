Delegatie uit Curaçao bezoekt Breda voor steun: met dank aan de lokale missiezusters

Kabels kunnen onder de grond in Haagse Beemden en de Hoge Vucht, maar eindmasten komen er niet

6 oktober BREDA - De voorbereidingen voor het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels in de Haagse Beemden en in de Hoge Vucht kunnen beginnen. Opstijgportalen in het landschap zijn echter onvermijdelijk.