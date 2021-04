Definitief streep door omstreden grote stacaravan op camping ‘t Oekeltje

ZUNDERT - De gemeente Zundert zet een definitieve streep door de plaatsing van een grote stacaravan op camping ‘t Oekeltje in Rijsbergen. Hiermee lijkt een einde gekomen aan een jarenlange slepende kwestie, die tot aan de Raad van State is uitgevochten.

De caravan waarover het gaat heeft een L-vorm en meet een kloeke 100 m. De zaak speelt al zo lang vanwege onduidelijkheid over en interpretatie van het bestemmingsplan uit 1972. Dat plan staat ‘kampeermiddelen’ toe, maar het is onduidelijk of daar chalets en grote stacaravans onder vallen.

En daar staat ‘t Oekeltje intussen helemaal mee vol. Al in 2015 deed de camping een eerste vergunningaanvraag voor de plaatsing van de L-vormige stacaravan. De gemeente wees de aanvraag twee keer af. In het kader van de nieuwe ‘beslissing op bezwaar’ en het volgen van de juiste ruimtelijke procedure is ‘t Oekeltje in de gelegenheid gesteld om een ruimtelijke onderbouwing aan te leveren.

Van die gelegenheid is volgens het College geen gebruik gemaakt. B&W willen nu de gevraagde omgevingsvergunning bij wijze van beslissing op bezwaar weigeren, zoals wettelijk voorgeschreven.

Past niet in bestemmingsplan

Dat vereist wel een standpunt van de gemeenteraad. In de vergadering van de Ronde dinsdagavond bleek die discussie een hamerstuk: in een paar minuten lieten alle fracties weten de besluitvorming van het college te steunen. Er was zelfs geen tweede termijn voor nodig. Linda Jorissen van de OPZ gaf de langste verklaring voor de steun aan het college.

De stacaravan past niet in het bestemmingsplan, de campingeigenaar is vaak in de gelegenheid gesteld om een visie in te dienen, wat nooit gebeurd is. ,,De OPZ kan zich dus vinden in de verklaring van het college.’’ Bij die uitleg hoefden de andere fracties zich alleen maar aan te sluiten.

Wethouder Patrick Kok hoefde niets te verduidelijken, maar gaf wel aan binnenkort met alle campingeigenaars in Zundert rond de tafel te willen, omdat de gemeente ,,vitale vakantieparken wenst. De uitnodigingen gaan binnenkort de deur uit.’’