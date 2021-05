Definitief ontwerp Willem-Alexanderplein iets vertraagd: ‘Uitvoering loopt geen vertraging op’

Bijna 2000 reacties voor 42 woningen: nieuwe entree Ginneken flink in trek

17:05 BREDA - De belangstelling voor bouwproject Ensemble, de entree van het Ginneken in Breda, is enorm. Bijna 2000 mensen vroegen informatie. Ruim 200 kopers melden zich voor de 42 woningen. De bouw begint in november.