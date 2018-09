Defensie renoveert cadettenflat in Breda

VIDEO Vreugde bij buurtschap 't Stuk over winst corso Zundert: 'Zo mooi, zo mooi'

9:52 ZUNDERT - Nauwelijks is de tweede rondgang van het corso in Zundert begonnen, of uit de microfoon klinkt het 'U mag stoppen'. Een fractie van een seconde gebeurt er niets. Dan barst de vreugde bij buurtschap 't Stuk los. Hun Iguana in(ter)action, de wagen die het corso van Zundert opende, is eerste geworden.