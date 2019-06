Defensie mbo VeVa trekt in bij vmbo Scala in Teteringen

TETERINGEN - Bij Scala, de vmbo-school aan de Meulenspie in Teteringen, komt na de zomervakantie een mbo-afdeling. Het gaat om de veiligheidsopleiding van de VeVa, de mbo-opleiding van Defensie. Die is op dit moment in Breda nog ondergebracht bij het Vitalis College in Breda. Daar gaat de VeVa weg.

Scala biedt al langer leerlingen het profiel Sport, Dienstverlening en Veiligheid aan. Een deel van die scholieren kiest na het vmbo voor een vervolgopleiding aan de VeVa, de opleiding Veiligheid en Vakmanschap die studenten voorbereidt op een baan bij de marine, land- of luchtmacht. Straks zitten die twee bij elkaar.

Uniform

Dat betekent, zegt Scala-directeur Kees van Steen: ,,Dat er straks niet alleen zo’n 170 mbo’ers bij ons intrekken, maar ook nog eens tien medewerkers van de VeVa en acht militaire instructeurs van Defensie.” Die mbo’ers hijsen zich op school, voor aanvang van het eerste lesuur, in uniform. Van Steen: ,,Er lopen vanaf komend schooljaar dus studenten in school rond in militaire kleding.”

De VeVa betrekt vier lokalen en een extra ruimte op de eerste verdieping van het Scala-gebouw dat het dichtst bij de Oosterhoutseweg ligt. Van Steen: ,,Maar vmbo en mbo zijn niet strikt gescheiden. Er zijn lessen in elkaars lokalen. Er zijn gezamenlijke activiteiten, we maken gebruik van elkaars docenten en faciliteiten en de VeVa en onze bovenbouw hebben dezelfde pauzes. Ze zitten hier nadrukkelijk samen, met elkaar op school.”

Beroepsopleider

Dat past bij de filosofie van het overkoepelende schoolbestuur ROC West-Brabant. Dat streeft ernaar dé beroepsopleider van de regio te zijn. Het beroepsonderwijs is gebaat bij een nauwe samenwerking tussen vmbo en mbo. Vooralsnog zitten die opleidingen echter in andere gebouwen. Met de verhuizing van de VeVa naar Scala is er voor het eerst een school in de regio waar een complete leerlijn onder één dak zit. Idee is dat het de aansluiting van het vmbo op het mbo ten goede komt.

De komst van de VeVa vergt enkele aanpassingen. VeVa-studenten hebben eens per week in de buitenlucht les. Vandaar dat er bij Scala een ‘compound’ wordt gebouwd. Een buitenruimte waar onder meer lescontainers staan en materiaal voor praktijklessen. Faciliteiten waar ook Scala-leerlingen gebruik van kunnen maken. In de periodes dat de VeVa op bivak is, zijn de militaire instructeurs inzetbaar op het vmbo.