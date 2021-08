Defecte trein: geen intercity’s tussen Breda en Eindhoven

Interview KRO’s Ton Verlind terug in Et­ten-Leur: ‘Gemakzucht regeert op televisie, tenenkrom­mend vaak’

25 augustus ETTEN-LEUR - Ton Verlind was jarenlang hét gezicht van KRO’s actualiteitenprogramma Brandpunt. Recent schreef hij een kritisch boek over de journalistieke slangenkuil en zijn carrière die begon in Etten-Leur, als jongeling met een kladblokje.