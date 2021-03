Deense designmeubelketen Bolia kiest voor de Veemarktstraat

Loting op vier Bredase scholen: Nassau, Newman, Michaël en Markenhage

16:04 BREDA - Toekomstige brugklassers die zich hebben ingeschreven voor de Nassau, het Newmancollege, het Michaël College of het Markenhage in Breda zitten nog even in spanning. Op deze vier middelbare scholen moet geloot worden. Het aantal inschrijvingen voor komend schooljaar is er hoger dan het aantal plaatsen dat beschikbaar is.