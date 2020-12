Deelscooters, dixies: met oudjaar moet al wat kan fikken weg uit de Bredase straten

Breda wordt aardgas­vrij, daar is geen ontsnappen aan. ‘Er komt een moment dat we zeggen: Nu moet het!’

16 december BREDA - Elke woning in Breda moet aardgasvrij worden. Daar is niets vrijblijvends aan. ,,Er komt een moment dat we zeggen: ‘Nu moet het!’ Een klein groepje inwoners zal dan gedwongen worden om de stap naar een aardgasvrije woning te zetten.’’