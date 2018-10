Deel wijk Wisselaar in verzet tegen komst Turkse moskee

,,Het kan en mag niet zo zijn dat de Turkse moslimgemeenschap vanwege het geloof niet welkom is”, schrijft Gouka in het bezwaar. Maar dan moet er wel sprake zijn van gelijkwaardigheid, voegt hij toe. De buurt voelt zich onvoldoende gehoord. De tegenstellingen in de ‘relatief zwakke wijk’ zullen volgens hem toenemen, ten koste van de integratie.

Algemeen belang

De vergunning voldoet volgens de bewoners niet aan het criterium van ‘algemeen belang’. Komt bij, stellen ze, dat de gemeente ‘misleidende‘ informatie heeft verstrekt. Was eerst sprake van een multifunctioneel centrum met gebedsruimte, met in hun ogen op zich goede doelen als huiswerkbegeleiding en onderwijs, nu komt daar een moskee met minaret bij. Dat wringt, stellen ze.

‘Het is dubbel’

Voorzitter Leo van den Berg van wijkraad Breda-Noord begrijpt het bezwaar. ,,Maar het is dubbel. Iedereen kon vermoeden dat het hier om een moskee gaat. De Turkse gemeenschap is daar ook helder in geweest, in de Bouwerijstraat beschikt de gemeenschap al over een moskee. Aan de andere kant kan ik me het zuur wel voorstellen. De mensen hebben al jarenlang het gevoel dat ze niet gehoord worden, ze hebben hun wijk zien veranderen.”