Deel opbrengst windmolens A16 voor duurzame projecten Zundert

Het was even wennen voor wethouder Johan de Beer (Duurzaamheid) en voorzitter Rinie van Tilburg, van de stichting WindCent. Maar met een corono-vermijdende elleboogstoot bevestigden zij donderdag de afspraken die de gemeente en de stichting maakten in een Lokale Energie Agenda (LEA).

Reductie uitstoot

In die LEA is vastgelegd hoe WindCent, met hulp van de gemeente Zundert, de komende jaren de opbrengst van windmolens langs de A16 kan inzetten voor duurzaamheidsprojecten in Zundert. Doel is om samen met de inwoners een flinke bijdrage te leveren aan de reductie van de uitstoot van CO².

Langs de A16 worden, als een uitspraak van de Raad van State geen roet in het eten gooit, in totaal 28 windmolens geplaatst. Zes daarvan staan op Zunderts grondgebied (drie bij bedrijventerrein Treeport, drie daarbuiten).

Samen met vergelijkbare organisaties in Moerdijk, Drimmelen en Breda, is WindCent straks voor 25 procent eigenaar van de windturbines. ,,Dat betekent dat een kwart van de opbrengsten van onze windmolens voor ons zijn", zegt Van Tilburg. Geld dat de stichting terug laat vloeien naar de inwoners van de gemeente Zundert.

Burenregeling

Dat gebeurt op twee manieren, zegt Van Tilburg. Allereerst is daar de ‘Burenregeling'. Die is bedoeld voor alle 156 adressen (circa 50 in de gemeente Zundert) die binnen een bepaalde afstand van de windmolens liggen. Voor elke kilowattuur die een windmolen aan energie opwekt, gaat vijftig cent in een potje voor de buren. Met dat geld kunnen zij hun woning of bedrijf verduurzamen.

Daarnaast stort Windcent de rest van de opbrengst van de windmolens in een soort fonds waarmee uiteenlopende duurzaamheidsprojecten in het Zundertse worden ondersteund. Om daar alvast mee te kunnen beginnen, heeft Zundert een voorschot van in totaal 40.000 euro verstrekt aan WindCent.

Karkooi

Die is al begonnen met een proefproject in Rijsbergen. Daar wordt gekeken of Rijsbergenaren willen investeren in zonnepanelen op het nieuwe Boerendagmuseum de Karkooi. Als wederdienst betalen zij minder energiebelasting.

Het is slechts een voorbeeld uit een uitgebreide LEA vol plannen om rustig te werken aan een zo energieneutraal mogelijk Zundert in de toekomst.