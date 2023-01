Deed Tom Hanks de Bredase manager van Elvis zo slecht na? Genomineerd voor slechtste filmprestatie van het jaar

Tweevoudig Oscar-winnaar Tom Hanks is drie keer genomineerd voor The Golden Raspberry Awards, beter bekend als de Razzies, de prijzen voor de slechtste filmprestaties van het afgelopen jaar. Hij kreeg die nominaties voor zijn rollen in Pinocchio en Elvis . In die laatstgenoemde film kruipt Hanks in de huid van Colonel Tom Parker uit Breda, de manager van Elvis.

Ook zijn ‘belachelijke accent’ in de film maakt kans op een prijs. Hanks kreeg de nominatie voor slechtste acteur voor zijn rol in de live-actionremake van Pinocchio. Zijn rol in Elvis als Colonel Tom Parker wordt niet erg bejubeld door de Razzie-organisatie en leverde een nominatie in de categorie ‘slechtste bijrol’ op.

Blonde maakt dit jaar de meeste kans tijdens de uitreiking van The Golden Raspberry Awards. De film over het leven van Marilyn Monroe is acht keer genomineerd en maakt onder meer kans in de categorie slechtste film. Naast Blonde zijn Pinocchio, Good mourning, The king’s daughter en Morbius genomineerd in de categorie slechtste film.

Colonel Tom Parker

De Bredase Dries van Kuijk, beter bekend als Colonel Tom Parker, was jarenlang de manager van Elvis Presley. Afgelopen zomer kwam er een film uit over het duo. Niemand minder dan tweevoudig Oscar-winnaar Tom Hanks kroop in de huid van de Bredanaar, een markante man over wie van alles te vertellen is. Zo is het nooit helemaal duidelijk geworden waarom Van Kuijk in de Verenigde Staten de naam Tom Andrew Parker aannam.

Ook een onopgeloste moord werpt de laatste veertig jaar een smet op de carrière van de Bredanaar. Er wordt wel eens beweerd dat de moordzaak alles te maken heeft met het feit dat Van Kuijk zijn naam veranderde en naar de VS toog. Het gaat om de moord op een jonge vrouw in Breda, dan nog een klein stadje, in het Pinksterweekeinde van 1929.

De langverwachte biografische film over ‘King of Rock and Roll’ Elvis Presley, zaaide al snel na de première verdeeldheid. De een zag een meesterwerk, de ander een lelijke uitglijder. Het aparte accent van Hanks kreeg al snel veel kritiek. Zo noemde de New York Times het ‘bizar’.

Pete Davidson maakt ook kans

De Razzies worden elk jaar uitgereikt aan de vooravond van de Oscars. Pete Davidson maakt net als Hanks in beide categorieën kans voor respectievelijk zijn stemrol in de film Marmaduke en zijn cameo in Good mourning. De ‘winnaars’ worden traditiegetrouw een dag voor de uitreiking van de Oscars bekendgemaakt. Dit jaar vindt de ceremonie van de 43ste Razzie Awards plaats op 11 maart.

Bekijk de trailer van de film Elvis met Tom Hanks: