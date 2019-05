Deceptie bij bioscooppubliek na laatste aflevering Game of Thrones

BREDA - Na meer dan 8 jaar wachten op een aanstormende winter was het afgelopen weekend dan eindelijke zo ver: het einde van Game of Thrones. Voor bioscoopketen Pathé reden genoeg om haar deuren te openen en de fans voor een laatste keer breedbeeld te laten genieten van politieke intriges, incest en de strijd om die ene troon.

Dat Game of Thrones na een klein decennium nog steeds ongekend populair is bewijst de bomvolle zaal in Pathé Breda. Sommige mensen hebben zich zelfs verkleed als hun favoriete personage. Zo is er een drakenkoningin te spotten, net als een paar woeste wildelingen uit het land van de eeuwige sneeuw.

Unieke ervaring

Vlak voor aanvang vertelt theatermanager Saskia de Ruiter dat de laatste aflevering door zo’n 9000 bioscoopbezoekers zal worden bekeken verdeeld over 21 theaters. “Het is een unieke ervaring en het laat zien dat er naast reguliere films nog veel meer bij Pathé te beleven valt zoals live opera of zoiets als dit.” Tegelijkertijd zijn niet alle fans even gelukkig met het laatste seizoen. “Ik ben een echte fan, maar verwacht van deze finale niet veel positiefs. Dit seizoen is niet zo goed geschreven”, laat Cas Geldtmeijer direct weten.

Ongeloofwaardig voorspelbaar

Waar de serie volgens hem vroeger geloofwaardig onvoorspelbaar was is deze inmiddels vooral ongeloofwaardig in zijn voorspelbaarheid. Het onderwerp blijkt te leven, want de rij voor Geldtmeijer wil graag iets kwijt over de grootste slechterik van de show. “The Night King was de grootste anticlimax ooit, terwijl ze die tien jaar lang hebben gehyped”, vindt Yoesef Rivers.

Geen spijt van

Een dik uur later stroomt de bioscoopzaal inderdaad leeg als een stadion na een verloren thuiswedstrijd. Ook Geldtmeijer heeft weinig goede woorden over en omschrijft de laatste aflevering vooral als leeg. Wel is hij nog steeds vol lof over de serie als geheel en hij kan deze iedereen nog steeds aanraden. “Vergeet deze aflevering en kijk de andere 7 seizoenen. Je zult er geen spijt van krijgen.”