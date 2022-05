Debuut Bredase bokser Camiel Mies duurt nog geen ronde: hij slaat tegenstander meteen knock-out

Een bomvolle boksavond bij Bredase Ring werd zaterdagavond afgesloten met een topaffiche: Camile Maas uit Breda nam het in zijn eerde gevecht in de B-klasse tot 75 kg op tegen Abdel Sakr van Boxingclub Leiden. Hij mocht bij zijn debuut meteen ook zijn eerste zege bijschrijven in die klasse. Het gevecht zou nog geen volle ronde duren.

Camiel Mies begon meteen scherp aan de partij met Abdel Sakr. Het duel was de afsluiter van een boksavond bij Bredase Ring. Mies bewoog goed, zodat Sakr moeite had om een goede stoot te plaatsen. Sakr liep vervolgens een wondje aan zijn linker wenkbrauw, dat hij moest laten verzorgen.

Mies bleef vervolgens het zwakke plek bij zijn tegenstander bestoken met felle combinaties en deelde aan het eind van de eerste ronde een rechts hoek die bovenop de kin van Sakr landde: knock-out. Door deze zege kon Mies meteen een overwinning bijschrijven in de B-klasse.

Volledig scherm Pix4Profs-Ron Magielse camiel mies (blauw) namens de bredsase ring in actie bij de b-elite (tot 75 kilo). hij wint zijn partij door een knock-out. © Pix4Profs-Ron Magielse

,,Ik weet niet precies hoe hij aan dat wondje bij zijn wenkbrauw komt, maar na behandeling werd het er niet beter op voor hem", blikte Mis vol adrenaline terug op zijn gevecht. ,,Op een gegeven moment liet hij zijn handen zakken en deed ik één stapje terug om vervolgens er twee vooruit te maken. Ik raakte hem toen vol op de kin, waardoor bij hem het lampje uitging.”

Bomvolle avond

Het gevecht tussen Mies en Sakr was bij lange na niet het enige duel van een sportief goed verlopen boksavond bij Bredase Ring. Zo won ook de 20-jarige Joëlle Jongerius uit Wagenberg haar partij tegen Juul Timmermans uit Amsterdam in de klasse tot 60 kg. ,,Het gevoel dat de hele Bredase Ring achter je staat geeft wel een boost. Ik was best wel gespannen. Door die spanning ben je best wel snel leeg, maar op karakter ga je dan door. Ik dacht ook wel dat ik hem binnen had, die partij, maar het blijft een jurysport, dus je weet het nooit”, zei de student HBO verpleegkunde.

Justin Brouwer van B.R. moest het opnemen tegen naamgenoot Mathijs Brouwer uit Utrecht. Justin Brouwer bood goed tegenstand, maar kon toch niet verhinderen dat hij enkel malen flink moest incasseren. In de derde ronde kreeg hij acht tellen rust. Voor de trainer was dit het moment om zijn pupil in bescherming te nemen door de handdoek in de ring te gooien.

Glenn Smits van B.R. kwam tegen Hugo van de Marel letterlijk en figuurlijk te kort. De langere reach van Van de Marel maakte het voor Smits moeilijk om te scoren. Daarbij draaide Smits te vaak in de beweging van de stoot van zijn tegenstander. Toch kan Smits op een goed debuut terugzien.

Weerbaarheid

Jan Janssens verraste bijna Mica te Slee uit Amsterdam. De grotere Te Slee verkeek zich op de weerbaarheid van Janssens. In de derde ronde werd Janssens gedragen door de aanmoedigingen uit de zaal een kwelgeest voor de Amsterdammer. Uiteindelijk greep Janssens net naast de winst.

De 25-jarige Mathilde Nobel uit Breda bokste haar eerste partij , maar was duidelijk niet tevreden over haar prestatie. ,,Ik heb niet laten zien, zoals ik eigenlijk kan boksen. Ik ben normaal beter. Ik kan mooi boksen, maar het kwam er vanavond niet uit. Ik ben teleurgesteld in mezelf’, zei de experimentele popmuzikant, die haar liefde voor boksen in Los Angeles heeft gevonden.

Kel van Seeters van B.R. pakte ondanks twee openbare waarschuwingen een 3-0-overwinning op Max van de Heuvel uit Eindhoven. En Johan de Bie verloor met 2-1 van Sjouke van der Hem uit Friesland.