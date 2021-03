Debat van het Zuiden: lijsttrekkers zaterdag met elkaar in debat over Brabantse thema's

Niemand in Breda houdt van het riool, maar niemand kan zonder: ‘Als we niks doen is de rioolhef­fing straks verdubbeld’

12 maart BREDA - Investeren in het Bredase riool is onvermijdelijk. ,,Bij alle herinrichtingen die we de komende twee jaar hebben gepland speelt in driekwart van de gevallen het riool direct of indirect een rol’’, zegt wethouder Paul de Beer (Groen en Water, D66).