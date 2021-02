Debat over noordelijke rondweg Breda krijgt vaart: ‘Doorrijden! Het moet geen links kriebelverhaal worden’

video Donaties voor ‘Souf’ door het dak: ‘Ziyech, Promes, Bergwijn én Memphis hebben gedoneerd. Dat is toch geweldig?’

11 februari BREDA - Het fonds voor Bredanaar Soufiane Elazizi gaat binnen 24 uur door het dak. Waar de teller woensdagavond op 10.000 euro stond, sloegen de wijzers donderdag in het rood. Intussen is er ruim 120.000 euro opgehaald. ‘Souf’, zoals iedereen hem kent, is in alle staten.