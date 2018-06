Boeren, burgers en buitenlui strijden samen voor de weidevogel

5 juni GILZE EN RIJEN - De telefoon gaat bij Maaike Riemslag. Een boer meldt dat bij het maaien een grutto is gespot. Of iemand van de vogelwerkgroep langs kan komen. ,,Zo ging het in het broedseizoen maar door. Geweldig hoe boeren in de regio meedoen om akker- en weidevogels te beschermen'', zegt de inwoonster van Gilze en Rijen.