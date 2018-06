Debat met Bredase wethouder Adank over Airbnb loopt met een sisser af

De SP had eerder geen genoegen genomen met de schriftelijke beantwoording door de burgemeester. Het interpellatiedebat was opmerkelijk omdat vanavond wethouder Adank wordt herbenoemd. In die zin zat er extra druk op de ingelaste vergadering en liep de temperatuur ondanks de nieuwe klimaatbeheersing flink op. De wethouder trok in zijn weerwoord het boetekleed aan. In oktober heeft burgemeester Paul Depla samen met Adank de beheersmaatregel getroffen dat hij niet meer over Airbnb-beleid zou praten, om risico's op integriteitsschending te voorkomen. Die afspraak is alleen nooit gemeld bij de gemeenteraad.



Adank zei zich dat aan te trekken: ,,De burgemeester en ik zijn te weinig scherp geweest op de schijn van belangenverstrengeling.'' Adank verklaarde ook dat hij achteraf gezien nooit een raadsbrief van 16 maart over een NHTV-onderzoek naar het aanbod van Airbnb in de stad had mogen ondertekenen. Dat was tegen de beheersmaatregel in. SP'er Maes legde de wethouder uiteindelijk de keuze voor: of stoppen met de Airbnb of met de portefeuille toerisme. Maes kreeg daarin steun van GroenLinks, CDA en 50Plus. Want niet praten over Airbnb en wel over hotels of recreatie, dat kan schuren, vinden de partijen.