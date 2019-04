Debat Hoge Vucht: aantal jongerenwerkers ‘schrikbarend’ laag

BREDA - Als er een speerpunt is in de kwetsbare wijk Hoge Vucht in Breda-Noord is het wel de jeugd. Dat werd donderdagavond tijdens een twee uur durend raadsdebat over de toekomst van de wijk eens te meer duidelijk. Er zijn ‘slechts’ een of twee jongerenwerkers actief in de wijk.

De schooluitval is groot, terwijl 16 procent van de jeugd zonder startkwalificatie (middelbare school) zit. Het debat was aangezwengeld door D66 en PvdA, opstellers van de beleidsnotitie ‘Hoge Vucht brengt het samen 2020-2030’. De partijen maken zich grote zorgen over de wijk, bijna 17.000 mensen groot waarvan 48 procent met een migratie-achtergrond en met veel sociale huur.

Verkoop sociale huur

Tien professionals, actief in de wijk, gingen in gesprek met de politiek, over mogelijkheden voor verkoop van sociale huur om de buurt te versterken en middeninkomens te trekken, over taalonderwijs en de rol van de scholen, over de inzet van Werk aan de Wijk die kansarmen naar de arbeidsmarkt helpt en nog maar pas nieuw leven is ingeblazen en over de jeugd.

Opmerkelijk was de inbreng van Rachida Touffi, jongerencoach in de Rotterdamse wijk Crooswijk, de armste wijk van Nederland. Touffi woont nu een paar jaar in de Hoge Vucht. Ze noemt het aantal van een of twee jeugdwerkers in de Hoge Vucht ‘schrikbarend’ weinig. ,,In Crooswijk werken we met tien jongerenwerkers, en dat is al krap.”

Volledig scherm Jongerencoach Rachida Touffi. © Palko Peeters

Touffi: ,,Ik zie hier het jongerenwerk amper. In Rotterdam staat het hoog in het vaandel, valt het ook onder de burgemeester.” Voorzieningen voor de jeugd zijn beperkt of worden volgens haar te weinig benut.

Zo heeft Crooswijk een jongerenloket waar jeugd terecht kan met hulpvragen, over inkomen, schulden, de gezinssituatie of school. Het gaat er volgens haar om dat jongeren de juiste keuzes kunnen maken, zeker bij de overgang van het basisonderwijs naar de middelbare school.

Vijftien plus verveelt zich erg

Mohammed Lamou, coach en wijkcoordinator van stichting Kick: ,,Het aantal jongerenwerkers is veel te weinig. En ze hebben veel moeite jongeren die overlast plegen aan te spreken. Vijftien plus verveelt zich erg, er is weinig toezicht, meer drugsgebruik, meer geweld. Ik kom overal lachgaspatronen tegen in wijk.”

Er zijn volgens hem weinig stageplekken, bedrijven lopen vooral niet warm om jongeren zonder Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te nemen. En ze missen de sport, haakte hij in op het royement van SC Hoge Vucht door de KNVB en het noodlijdende VV Advendo die vreest voor het voortbestaan. ,,Ik pleit ervoor dat de voetbalclubs iets moois kunnen opzetten.”

Jongerencentra zijn verdwenen

Hassan Lammou, oprichter van SC Hoge Vucht en voorzitter van de stichting Marokkaanse Jongeren Breda, schetste een zelfde beeld: ,,Jongerencentra zijn verdwenen. Wat geweld betreft gebeuren er dingen in Hoge Vucht waar je niet blij van wordt.”