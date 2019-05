De Zundertse turfvaart als kunstobject

Grote shows in Chassé Theater dankzij ‘alliantie’

7:00 BREDA - Met de musicals ‘Annie’ en ‘Hello, Dolly’ heeft het Chassé Theater twee grote producties in huis gehaald die in Zuid-West-Nederland komend seizoen alléén in Breda te zien zijn. “Wij hebben exclusiviteit voor Brabant en Zeeland voor deze voorstellingen”, zegt directeur Cees Langeveld. “Bovendien hebben we op 1 december de landelijke première van Annie”.