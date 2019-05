De zoete geur van Perfetti Van Melle blijft nog wel even hangen in Breda

“De ene geur is wat nadrukkelijker aanwezig dan de andere. Vooral aardbei en mint schijn je goed ruiken”, zegt Harold Haerkens, algemeen directeur van Perfetti Van Melle Benelux.

In 1984 streek de snoepfabriek (toen nog ‘Van Melle) vanuit Rotterdam neer in Breda aan de Zoete Inval, parallel aan de Lunetstraat. In die 35 jaar zijn de emissies steeds verder teruggedrongen en de lichte geur die nu nog rond de fabriek hangt, zal door weinigen als onaangenaam worden ervaren.

CSM-terrein

Toch blijft het snoepconcern verder werken aan het terugdringen van de uitstoot op alle vlakken. Dat kan in de toekomst ook nog wel hard nodig zijn, want hemelsbreed ligt op enkele honderden meters het voormalige CSM-terrein dat in beeld is voor onder andere woningbouw, al zal het nog een hele tijd duren voor het zover is.

“We zijn ons er van bewust dat de stad dichter tegen ons aan gaat schuren. We hebben hier al een state-of-the-art-fabriek, maar het dwingt ons wel te blijven innoveren. Want we zijn van plan hier te blijven”, zegt Haerkens.

Overname Perfetti

Zelf werkt Haerkens al 25 jaar voor het bedrijf, waarvan lange tijd in het buitenland (China, Brazilië, Rusland). In 2017 volgde hij Kees de Waard op als algemeen directeur van Perfetti Van Melle Benelux. Hij maakte dus ook mee hoe Van Melle in 2001 over werd genomen door het Italiaans Perfetti, een familiebedrijf.

Perfetti haalde Van Melle van de beurs en liet duidelijk zijn invloed gelden (maar liet de bekende merken als Mentos, Fruittella en Klene wel intact). “Bij Perfetti zit innovatie in het dna. We kunnen uren praten over snoep. Maar ook over verpakkingen. In Italië hebben we bijvoorbeeld een eigen intern reclamebureau dat alle design en campagnes maakt.” De Italiaanse snit is nu ook terug te zien in de Nederlandse verpakkingen van producten.

Perfetti is van oudsher vooral kauwgum-producent. Een van de belangrijkste en succesvolste innovaties sinds de overname is dan ook de ontwikkeling van Mentos-kauwgum naast het bekend pepermuntsnoepje. “In Nederland en België zijn we inmiddels marktleider met kauwgum.” In iets meer dan tien jaar zijn daarmee gekende merken als Sportlife en Stimorol voorbij gestreefd.

Minder suiker

De ‘suikerdiscussie’ in Nederland (en daarbuiten) leidt eveneens tot innovaties. “We zijn een suikerwerkbedrijf. Dat steken we niet onder stoelen of banken. Dat snapt de consument ook. Die weet goed dat snoep niet het meeste gezonde product is, maar wil er wel van blijven genieten en vraag dan aan ons of het met minder suiker kan of dat verpakkingen kleiner kunnen. Die verantwoordelijkheid nemen we dan ook.”

Zo zijn er in het Fruittella-assortiment nu snoepjes met dertig procent minder suiker, is er binnen Klene-drop een uitgebreid suikervrij-segment en dat geldt ook voor Mentos-kauwgum. In het totale productie-volume is nu ruim twintig procent suikervrij.

Mentos in potjes

Als het om volume gaat, wordt er in Nederland al jaren minder gesnoept per hoofd van de bevolking. In euro’s zagen fabrikanten de omzet nog wel stijgen door ‘waarde’ toe te voegen aan het product (bijzondere smaken) of de verpakking. “We bieden Mentos bijvoorbeeld aan in potjes, dat vinden mensen handig en zijn bereid daar wat meer voor te betalen. Maar we zien wel dat het steeds lastiger wordt om de omzet te laten groeien.”

Izaak van Melle

In 2001 kondigde toenmalig topman Izaak van Melle op een persconferentie de fusie tussen Perfetti en Van Melle aan. In de jaren negentig van de vorige eeuw was Van Melle koploper in het bedrijfsleven als het om duurzaamheid ging. Dat kwam vooral door toenmalig topman Izaak van Melle die erg met het thema bezig was. Onder hem was Van Melle in 1996 bijvoorbeeld het eerste grote bedrijf in Breda dat zonnepanelen op het dak kreeg

De ‘erfenis van Izaak’ wordt nog steeds bewaakt binnen Perfetti Van Melle. “Maar dat is wel hard werken,” geeft Haerkens toe. “In het het zuiden en oosten van Europa zijn ze daar lang niet zo mee bezig. We zijn in Nederland echt wel een voorloper, maar ik vind ook dat we dat moeten zijn. We zijn voortdurend bezig met vragen als hoe we minder afval, minder water- en elektriciteitsverbruik en minder productieverlies kunnen realiseren. Daarvan kan uiteindelijk het hele concern profiteren.”