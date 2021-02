De wijk Linie ligt ‘zeer gunstig voor het warmtenet’

Door de lockdown is het rustig in Breda, maar in Liniekwartier wordt volop gewerkt. De Buys Ballotstraat ligt deels open voor de aanleg van het warmtenet. ,,Het leggen van de hoofdleidingen duurt naar verwachting tot juni", zegt Geert Diepstraten, projectcoördinator bij van Zwaluwe Bouw. In de maanden juni tot en met augustus worden 134 woningen van Alwel in Linie-Zuid op het warmtenet aangesloten.