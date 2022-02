De wijk Doornbos krijgt bouwimpuls: ‘Zo mooi als in de Linie, dat willen wij ook wel’

Taakstraf na twee jaar kindermis­han­de­ling: stiefdoch­ter moest in eigen urine zitten

BREDA – Een meisje van 3 uit Breda werd door haar stiefmoeder geslagen en op een barkruk gezet in haar eigen urine. Ze werd met ducttape vastgebonden in een kinderstoel, ze moest haar eigen urine opruimen en werd gekleineerd, denigrerend en dwingend toegesproken alsof ze volwassen was.

22 februari