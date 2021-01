De wedergeboorte van het groene apothekerskruis

Op stap met de ecoloog in het Ulvenhout­se Bos: ‘Weinig bosgebie­den hiermee te vergelij­ken’

4 januari BREDA - ,,Ik ben ervan overtuigd dat we dit moeten doen”, bezweert Ed Michels (55) op zeker moment als de zon tussen de bomen door prikt en de mistflarden langzaam oplossen. Best bijzonder, zegt hij: ,,Dat de mist zo stevig landt diep in het bos zie je niet zo vaak.” Met de ecoloog op stap in het Ulvenhoutse Bos. Zijn missie: behoud van een ‘topnatuurgebied’.