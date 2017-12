De wedergeboorte van de tegendraadse Bredase beatband Test

BREDA - In de hoogtijdagen had de Bredase beatband Test een fanclub. Met 300 leden. Twee singles nam Test op, waarna de band ter ziele ging. Vijftig jaar later pikken drie leden de draad weer op.

Met z’n drieën zitten ze te repeteren. Bas Adriaansen (71), Kees de Jonge (70) en Peter de Jong (67). Door muziek en anekdotes zijn ze weer even jong en baldadig.

Een halve eeuw geleden vormden ze met onder meer de inmiddels overleden Loubert van de Swart en René Arons de Bredase beatband Test. Nu werken ze aan de wedergeboorte. “We zijn een stuk jonger dan de Rolling Stones, dus dat moet lukken”, grinnikt Peter de Jong.

Hij woont sinds 2002 in Frankrijk, maar miste Breda, kocht een pied à terre in ’t Ginneken. En zocht contact met zijn oude kameraden. “Als je elkaar na jaren tegenkomt, is het onvermijdelijk dat je weer over muziek begint.”

Botermertfeesten

De glorietijd van Test begint in 1966 bij de Botermertfeesten op de Havermarkt. Peter de Jong: “Er was een wedstrijd. We hadden amper fatsoenlijke apparatuur, stonden een beetje te houthakken. Maar wonnen wel.”

Peter zit nog op de hbs, Bas en Kees op kunstacademie St. Joost. De muziek lonkt. Bas: “We traden in Breda op in De Schuur, soos St. Malo in het Mastbos, ’t Klapcot. En werden wereldberoemd in Zundert, Teteringen, Wagenberg en Terheijden.”

Volledig scherm De Bredase beatband Test gaat na 50 jaar weer optreden. © platenmaatschappij Philips De roem breidt zich uit, Test treedt op in het hele land. Met grote namen: Cuby & The Blizzards, Q65. Cees: “The Outsiders hebben we nog eens ergens compleet weggespeeld. Echt waar.”



Ze zijn bepaald geen top-40-bandje. Bas: “Wij speelden tegendraads repertoire. Zeker in dorpen vroeg het publiek altijd: ‘Speulen jullie ook nummers van de Stones?’”

Peter: “Dan antwoordden we: ‘De wat? Wij gaven de voorkeur aan rare, onbekende nummers. Eigen werk, of Ferre Grignard. Ook wel veel Dylan. Wij speelden Dylan al elektrisch voordat hij het zelf deed, haha.”

De optredens brengen geld in het laatje, soms wel 700 gulden de man per maand. Peter: “Soms verdiende ik net zo veel als mijn vader, die toch een redelijke middenstander was.”

Tipparade

Platenmaatschappij Philips ziet de sound van Test zitten. Ze nemen twee singles op met producer Tony Vos, I walk through the gates en It’s a hard way. Peter: “Tony was getrouwd met Tineke van Radio Veronica. Zodoende haalden we de tipparade met die plaatjes.”

Toch willen ze weg bij Philips. Peter: “Wij - en dan met name Bas - waren ook zó eigenwijs. We namen nog een derde single op, een cover van ‘Let the good times roll’, maar in het arrangement zaten een hoop blazers. Wij waren al niet wild van dat nummer. En het waren van die broodblazers, die al dertig jaar speelden. Wij, jongetjes van tussen de 17 en 20 jaar, zeiden dat het niks was en dat we niet wilden dat die valse toeters op single uitgebracht zouden worden…”

Pierre Kartner

Ze kennen hun stadgenoten Dimitri van Toren en Pierre Kartner, die bij Bovema werkt en mogelijk iets zou kunnen betekenen. Bas: “Pierre wilde een paar van zijn nummers aan ons slijten. Dat zagen we niet zitten.”

Niet lang daarna valt Test uit elkaar, de bandleden kiezen voor een maatschappelijke carrière. Cees: “Na Test kregen we ons verstand.”

Nu pakken ze de draad weer op. Drie oude knarren en één jonge muzikant. Salle (34), de zoon van Kees de Jonge. “Hij is een weergaloze drummer”, aldus de trotse vader. “Toen ik vertelde dat we weer met Test gingen repeteren, wilde hij meteen meedoen. Vindt hij geweldig. Hij is vol ontzag voor de muziek van de jaren ’60.”

Fanclub

Ze willen het liefst in kroegen optreden. Bang voor een gebrek aan belangstelling is Peter niet: “Destijds waren 300 mensen lid van onze fanclub. Daar leven er vast nog wel een paar van. Ach, als we het zelf maar leuk vinden. Dan komt er vanzelf volk op af.”

Alleen over de naam van de band twijfelen ze, gekscherend. Bas: “Ik heb Test altijd een klotenaam gevonden.” Peter: “Misschien moeten we ons Test-ament gaan noemen, vanwege onze leeftijd….”