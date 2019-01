De Vuelta brengt het samen in Breda

BREDA - Als de Ronde van Spanje (Vuelta) in 2020 met een etappe naar Breda komt, moet dat niet alleen op die ene dag te merken zijn. De komst van de wielerronde leent zich voor veel meer activiteiten. Om de stad én regio daar warm voor te maken werd woensdag in poppodium Mezz het eerste Vuelta Café gehouden.

Een tocht van Las Lanzas naar Las Lanzas. Peter Bakker, fractievoorzitter van GroenLinks én fanatiek fietser, had dinsdag in Mezz wel een idee voor een activiteit in het kader van de Vuelta. Las Lanzas (De overgave van Breda) is een wereldberoemd werk van de Spaanse schilder Velázquez dat in het Prado in Madrid hangt. “In Breda hebben we een replica hangen. Dus waarom geen fietstocht houden van Madrid naar Breda?” aldus Bakker.

Spaanse connectie

Het zijn dit soort ideeën waar sportwethouder Daan Quaars op mikt met het Vuelta Café. Dinsdag was de eerste bijeenkomst, als officieel moment waarbij ook de directie van de Ronde van Spanje aanwezig was. “We gaan nog meer café’s organiseren, met verschillende thema's, zoals cultuur, sport en ondernemen. Toen de Tour de France in Utrecht startte, zijn ze daar honderd dagen van te voren met ‘Utrecht Wielerstad’ begonnen. Zoiets moeten wij ook kunnen, zeker in combinatie met de Spaanse connectie die Breda vanuit de historie heeft,” aldus Quaars.

‘Breda lo junta’

De wethouder kwam dinsdag samen met Vuelta-directeur Javier Guillén vanuit de coulissen per fiets het podium op in Mezz. Daar werden ze welkom geheten door burgemeester Paul Depla, die speciaal de stadsslogan ‘Breda Brengt Het Samen’ had laten vertalen in het Spaans. “Breda lo junta", hield hij zijn Spaanse gasten voort. En in het Nederlands legde hij uit dat de Vuelta heel verbindend kan werken omdat wielrennen een sport is die in alle lagen van de bevolking leeft.

Breda Photo

Tijdens de bijeenkomst in Mezz - met Spaanse hapjes en muziek - kwamen dinsdag al enkele ideeën naar voren. ‘We kunnen een meerdaagse skate- of bmx-tour houden,” opperde Rinse Staal van skatehal Pier 15. “In 2020 is het weer Breda Photo, daar kun je een mooie combinatie mee maken,” bedacht Paul Depla zelf.

De Vuelta leent zich in elk geval voor ‘emotie, feest en plezier’, zei koersdirecteur Guillén in zijn toespraak. Hij toonde zich blij terug te komen in Nederland. In 2009 startte de Ronde van Spanje voor het eerst in Nederland (Assen). "Dat was mijn eerste ronde als directeur. Ik zag toen fantastische wielerfans. En jullie wegen zijn zo ontzettend goed,” aldus Guillén.

West-Brabant