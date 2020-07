De Voice van Breda heeft eindelijk haar lintje: ‘Als je Annie hoort, weet je dat je bij NAC bent’

Ze werd voorgedragen voor het lintje door NAC, bridgeclub Primeur uit Ulvenhout en Stichting Spasti Fietsdag Breda. ,,Eigenlijk waren we te laat met voordragen en gingen we voor volgend jaar", geeft Joep van den Maagdenberg namens NAC aan.



,,Annie ís NAC. Annie hoort bij NAC. Ze is enorm zichzelf, heel erg eigen. Er zijn talloze anekdotes over Annie te vertellen. Ik weet nog dat NAC met 2 of 3-0 voor stond tegen PSV en de blessuretijd ging in. Zegt zij: 'we mogen u nog vijf minuten extra aanbieden voor deze wedstrijd'. Ze voelt NAC gewoon perfect aan."