De Vlaszak wordt tijdelijk een schapenwei: ‘Dan kijken mensen ook weer naar het kunstwerk’

VIDEO Burgemees­ter Derk Alssema van Gilze en Rijen ‘opgepakt’ na drugsdum­ping

RIJEN - Burgemeester Derk Alssema van Gilze en Rijen is gisteren door de politie ‘opgepakt’. Hij wordt zogenaamd verdacht van dumpen van drugsafval. Het via social media gedeelde filmpje is een moderne manier van de 35-jarige burgemeester om aan inwoners te vragen verdachte situaties rond drugsdumpingen te rapporteren.

11:13