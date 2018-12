De Veestallen: alleen maar ham en steak? Nee hoor

We hadden het niet zo gepland, maar mijn tafelgenote en ik eindigen dit Over De Tong-jaar voor een deel hetzelfde als we begonnen. In januari waren we zeer te spreken over de kookkunsten van chef-kok Randy Dieterman bij Eethuys 1535 in Breda-centrum. Diezelfde Dieterman blijkt nu (tijdelijk) de scepter te zwaaien in de keuken bij De Veestallen in de Belcrum in Breda.