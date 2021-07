De veel besmettelijkere deltavariant van het coronavirus rukt op: dit moet je erover weten

Volgende stap in strijd tegen rondslinge­ren­de plastic flesjes in Breda: de ‘doneerring’

29 juni BREDA - In de strijd tegen rondslingerende blikjes en plastic flesjes zet Breda de ‘doneerring’ in. Dat is een metalen ring die om een afvalbak wordt gehangen. In de ring zitten gaten, waarin flesjes en blikjes kunnen worden achtergelaten. De eerste tien ringen komen terecht in de Willemstraat.