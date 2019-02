De Van Rossems in Breda: ‘Fantastisch, maar stop dat Nassau-gedoe’

VIDEO Treinver­keer bij Breda weer op gang na grote storing

9:34 BREDA - Het treinverkeer van en naar station Breda is maandagochtend sinds 9.20 uur weer op gang gekomen na een grote storing eerder deze ochtend. Oorzaak was een sein- en wisselstoring, zo meldde de NS. Ook in Tilburg liepen mensen hierdoor vertraging op. Het kan nog wel even duren voordat treinen weer volgens dienstregeling rijden, dus voorlopig worden er ook nog bussen in gezet.