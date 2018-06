De val van camping Fort Oranje: een jaar in vogelvlucht

Inmiddels is het terrein waar tot vorig jaar arbeidsmigranten, sociaal zwakkeren en criminelen onder soms erbarmelijke omstandigheden moesten leven, volledig ontruimd. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in woord en beeld die zich daar daar de afgelopen twaalf maanden afspeelden.

9 juni 2017

Na jarenlange misstanden en gewelddadige incidenten besluit burgemeester Leny Poppe-de Loof van de gemeente Zundert dat het genoeg is. Op 9 juni maakt de burgemeester op een speciaal belegde persconferentie bekend dat camping Fort Oranje moet sluiten. In de maanden daarvoor is de camping veelvuldig in het nieuws geweest. SBS komt met een serie over het leven en de slechte woonomstandigheden van de bewoners. Kort daarop bezoekt - toen nog - vicepremier Lodewijk Asscher de camping en roept dat het afgelopen moet zijn met Fort Oranje.