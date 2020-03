De Uitvindfabriek in De Faam in Breda nu ook op zondag open: gezinnen welkom

De Uitvindfabriek, gevestigd in enkele ruimtes van de vroegere snoepfabriek De Faam, opende in 2017 de deuren voor met name schoolexcursies met bijbehorende lesprogramma's, naar voorbeeld van de Ontdekfabriek in Eindhoven. Sinds januari 2018 is de doelgroep verruimd. Naast scholen weet het publiek nu ook steeds meer De Uitvindfabriek te vinden voor een kinderfeestje of creatieve workshops, zoals 3d-printen of solderen.