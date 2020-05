De Uitvindfabriek in Breda komt met Anderhalf Beter Challenge

BREDA - De Uitvindfabriek in Breda daagt kinderen uit om samen met hun ouders een uitvinding te bedenken voor de anderhalvemeter samenleving. Bijvoorbeeld om een oplossing te bedenken voor meer contact met opa en oma, in deze nieuwe tijd van social distancing.

Chris Voets, oprichter van De Uitvindfabriek, over de Anderhalf Beter Challenge: ,,Het is leuk als kinderen en ouders ermee aan de slag gaan. We nodigen ook scholen uit mee te doen. Het is ook leerzaam, hoe kun je veilig leven met elkaar? En misschien komen er wel sectoren met een nieuwe challenge voor de kinderen, bijvoorbeeld hoe we veilig het voetbalstadion in kunnen.”

Stemmen

De challenge is corona-proof; kinderen kunnen hun idee thuis met hun ouders uitwerken en digitaal inzenden op www.anderhalfbeter.nl. ,,Als ze veel stemmen werven voor hun oplossingen kunnen ze mooie prijzen winnen én ze bereiken weer anderen met de boodschap om samen te zorgen voor elkaars gezondheid.”

De Uitvindfabriek zit in de vroegere snoepfabriek De Faam en opende in 2017 de deuren, eerst voor schoolexcursies, later ook voor het publiek, gezinsuitjes en creatieve workshops. Het is een speel-werkplaats voor techniek, 3D-printen, design, innovatie en oplossen van vraagstukken. Vlak voor de coronacrisis uitbrak is De Uitvindfabriek bij wijze van proef ook op zondag open gegaan. Dat liep volgens Voets direct storm. ,,Toen moesten de deuren dicht.”

Maximaal 30 kinderen

De Uitvindfabriek gaat op 1 juni weer open. Er kunnen dan maximaal 30 kinderen en ouders binnen. ,,We mogen meer mensen ontvangen, maar we willen rustig opstarten.” Er is veel ruimte (1100 vierkante meter), afstand houden is volgens Voets geen probleem. ,,Gezinnen kunnen bij elkaar blijven.” Bezoekers moeten wel reserveren. De inzendingen voor de challenge moeten voor 15 juli binnen zijn. www.uitvindfabriek.nl