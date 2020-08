De tweede coronagolf: hoe ver zitten we er nog vandaan?

De tweede coronagolf. Dagelijks worden we gewaarschuwd: als we ons gedrag niet aanpassen, komt die golf er gegarandeerd aan! Maar wanneer spreken we eigenlijk officieel van zo’n golf? En, misschien nog wel belangrijker, wanneer wordt het tijd in te grijpen?

De eerste vraag vrij simpel. Maar een antwoord ligt niet direct voor het oprapen. Bij de GGD in West-Brabant weten ze het eigenljik niet. ,,Goeie vraag’’, ,vind de woordvoerder aan de andere kant van de lijn, ,,maar eerlijk gezegd heb ik geen idee’’ Bij de veiligheidsregio hetzelfde laken een pak. ,,Daar zullen best criteria voor zijn.’’

Onduidelijk

Coen Berends van het RIVM brengt uitkomst. Of eigenlijk ook weer niet helemaal. Want, zoals de afgelopen maanden de coronarichtlijnen niet altijd even helder waren, zo onduidelijk blijft het ook wanneer je officieel van een tweede golf moet spreken. ,,Twee zaken zijn daar voor vooral van belang’’, steekt Berends van wal. ,,Het aantal besmettingen en het aantal IC-opnames. Als die blijven oplopen spreken we op een gegeven moment van een tweede golf. Maar het is niet zo dat daarvoor de aantallen een bepaald getal bereikt moeten hebben. Eigenlijk kan je zeggen dat wanneer de druk op de zorg toeneemt en er een meer algemene spreiding van het aantal besmettingen is, we voorzichtig spreken van een tweede golf.‘’

Regionale verschillen

Wie dat moment bepaalt is ook niet helemaal duidelijk. Het RIVM, de veiligheidsregio’s, het kabinet? ,,Ik denk dat wij dat doen’’, reageert Berends. ,,Dat wij met een advies zullen komen om officieel van een tweede golf of, afhankelijk van de cijfers, golfje te spreken. En dan moet je ook nog verschil maken tussen een landelijke en een lokale tweede golf. Want wat we nu zien is dat de cijfers per regio erg verschillen.’’

,,Maar‘’, gaat Berends verder. ,,Voor ons is het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk of we officieel van een tweede golf spreken of niet. Wij concentreren ons op de cijfers: hoe hard lopen de besmettingen op, hoe staat het met de IC-opnames? En hoe we dat dan verder noemen is van secundair belang.‘’

Dashboard

Dat brengt ons bij het tweede deel van de vraag. Hoe ver zitten we nog van zo’n lokale of misschien wel landelijke nieuwe coronagolf vandaan en moet er echt worden ingegrepen om een herhaling van de situatie in maart en april te voorkomen? Belangrijk instrument daarvoor is de site coronadashboard.rijksoverheid.nl waar belangrijke kengetallen worden bijgehouden. Zoals het dagelijkse aantal ziekenhuis- en ic-opnames, nieuwe besmettingen en het reproduktiegetal: de groeifactor van het virus.

‘Nog geen tweede golf‘

Op dit moment liggen die getallen in de westelijke provincies beduidend hoger dan in het oosten. Koplopers zijn Rotterdam en Amsterdam, maar ook West-Brabant - Breda voorop - scoort relatief hoog. ,,Maar‘’, klinkt het dan toch enigszins geruststellend uit de mond van de RIVM‘er, ,,de getallen lopen weliswaar op, zeker in deze gebieden, maar op dit moment is het nog te vroeg om te spreken over een tweede golf.‘’