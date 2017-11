De twee gezichten van station Breda: waarom het met de winkels aan de Belcrumkant maar niet wil lukken

Wat heet. Recent sloot ook de laatste zaak aan die kant wegens gebrek aan klandizie zijn deuren. Het doek is namelijk gevallen voor The Hen House die vorig jaar bij het station neerstreek. Een fast food formule met ‘echt diervriendelijke Hollandse kip’ zoals op haar website te lezen valt.

Maar niet langer dus meer in Breda. ,,Helaas hebben we deze vestiging gesloten. U bent van harte welkom in onze vestiging in Amsterdam of Rotterdam’', valt op een briefje op de deur te lezen.

Helemaal uit de loop

Een aannemer die bezig is de winkel te ontruimen weet wel waarom. ,,Kijk zelf. Je zit hier toch helemaal uit de loop. Hier komt, om maar een beetje in de sfeer van de winkel te blijven, toch nauwelijks een kip voorbij’’, klinkt het met een onvervalst Amsterdamse tongval.

Zover wil Hen House-eigenaar Arthur van der Meeren niet gaan. ,,Geen kip? Ach, laten we zeggen dat het voor ons op die plek geen halleluja-verhaal was. In ieder geval niet voor ons concept. Misschien dat een Mc Donalds er wel in was geslaagd voldoende klanten te trekken, maar wij niet.’’

Verdwaalde Duitser of Fries

Eerder liet ook de eigenaar van een andere winkel op diezelfde plek zich al kritisch uit over de locatie. ,,We zitten niet in de directe loop. Treinreizigers komen hier niet automatisch langs. Soms hebben we een verdwaalde Duitser of Fries die even rustig komt lunchen, maar dat is niet genoeg’’, mopperde Nol Vromans van broodjeswinkel Boulanger Artisanal nadat ook hij besloten had zijn winkel te sluiten. En daarvoor hield ook Fishpoint, een zaak gespecialiseerd in vishapjes, het al gauw gezien op die plek.

Was het wel zo'n verstandige keuze om aan de Belcrumkant, op flink wat afstand van de ingang van het station, winkelruimtes te bouwen?

Ja, zegt NS Stations, verhuurder van de winkelpanden, die van geen misser wil spreken. ,,Kijk'', zegt woordvoerster Anita Boonstra, ,,we zien wel vaker bij stations met twee ingangen dat de ene kant het wat beter doet dan de andere kant. Maar in Breda trekt het uiteindelijk ook aan de Belcrumkant wel aan.''

Geduld is het devies

Het klaarblijkelijk rotsvaste vertrouwen bij NS Stations in de goede afloop is gebaseerd op de vele kantoren die er nog bij het station gebouwd worden en de opening straks van het nieuwe gerechtsgebouw waar honderden mensen gaan werken. Boonstra: ,,Dat betekent dat de loop aan die kant van het station nog verder zal aantrekken.''