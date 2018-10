De twee extra bushaltes in de Zeggelaan Terheijden blijven gehandhaafd

TERHEIJDEN – Lang was er onduidelijkheid over de toekomst van de twee extra bushaltes die in 2015 aan de Zeggelaan in Terheijden waren geplaatst vanwege een busomleiding. Niet of wel definitief toevoegen aan de Zeggelaan, die al vier haltes heeft? Nu is de kogel door de kerk: de zes bushaltes blijven allemaal gehandhaafd.