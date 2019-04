De Tuinderij in Zundert wordt gebouwd en is gewild

Dinsdagmiddag werd daar de eerste steen gelegd. Symbolisch, weliswaar, want er wordt al volop gebouwd. Her en der staan al geraamtes, her en daar liggen al funderingen. Zeker 160 bezoekers waren aanwezig bij dit moment en wat opvalt: dit is een gemêleerd gezelschap. Van jonge twintigers tot senioren. En ertussenin, precies wat men bij de bouw voor ogen had.

Fase één en twee

Fase één en twee gaan nu van start. 82 huizen in een groene omgeving. Uiteindelijk zullen er tweehonderd nieuwe huizen komen bij de nieuwe randweg. De verbinding met Klein-Zundert wordt gemaakt, de nieuwbouw is hard nodig. De vraag naar woonruimte is groot, maar projecten kwamen maar niet van de grond. ,,De verkoop loopt ook hard. Zundert is zeer gewild en betaalbaarder dan Breda”, legt Kris Maas van Maas-Jacobs uit, die zelf ook in de wijk zal gaan wonen. Hij verwacht dat de eerste bewoners in het voorjaar van 2020 hun woning kunnen betrekken.

De wijk bestaat uit verschillende woontypes voor verschillende doelgroepen, zoals het een dorp betaamt. Een van de bewoners wordt Jeroen Derksen (27), die zo’n eerste steen mocht leggen. Toevalligerwijs voor zijn eigen huis. ,,Het is zo tof om de contouren al te zien ontstaan”, legt hij uit. Hij kocht het huis een jaar geleden, sinds december wordt er ook echt gebouwd. ,,Een van mijn beste vrienden komt naast me wonen, dat is heel toevallig.” Derksen had één eis in zijn zoektocht naar een huis: het moest in Zundert staan. ,,Er was weinig te koop in mijn budget, dit plan was gelijk een optie. Ik schreef me in, maar ik had acht wachtenden voor me. Het was erg spannend en ik had geluk.” Ook hij ziet veel bekende gezichten en dat op een dinsdagmiddag. ,,Dit is natuurlijk de eerste kans om je eigen woning van dichtbij te zien. Ik ben enthousiast, ik hoop dat ze flink door gaan bouwen.”