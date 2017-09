De tuin van Ruitersbos krijgt een upgrade

In die leeftijdscategorie is een ommetje maken dan ook een flinke opgave, waar veel tijd mee is gemoeid. Voor de verzorgers is die tijd er nauwelijks, vrijwilligers zijn er niet dagelijks. Maar: een aantrekkelijke omgeving werkt natuurlijk ook mee. Abbott Logistics is normaliter producent in de gezondheidszorg en zij kiezen eens per twee jaar een dag uit in het kader van ‘Patiënt-Centraal-Dag’. 28 werknemers van het bedrijf, afkomstig uit Breda en Heerlen, werken vandaag in de tuin van Ruitersbos. Verse beplanting, nieuwe boompjes, onkruid wieden, twee nieuwe vogelhuisjes, verlichting en de paden worden geborsteld: de tuin krijgt een heuse upgrade van het bedrijf. ,,We hebben een beroep gedaan op ons netwerk en zij hebben ons ook fijne kortingen gegeven op de materialen”, vertelt Corry Embregts namens Abbott Logistics.